RADAR BOGOR – Menikmati pemandangan danau sambil menghirup udara terbuka tidak selalu harus dilakukan dengan bepergian jauh ke kawasan pegunungan.

Di Kabupaten Bogor, masyarakat bisa menemukan suasana tersebut di Situ Tonjong, kawasan perairan yang berada di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang.

Situ Tonjong menjadi salah satu pilihan ruang terbuka bagi warga yang ingin sejenak menjauh dari kesibukan perkotaan.

Advertisement Hamparan air yang terbentang bersama lingkungan di sekitarnya menghadirkan suasana berbeda di tengah kawasan permukiman yang terus berkembang.

Saat cuaca sedang cerah, pengunjung bahkan berkesempatan menikmati pemandangan Gunung Salak dari sekitar situ.

Panorama tersebut menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi masyarakat yang ingin menikmati nuansa alam tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju kawasan wisata pegunungan.

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Keberadaan Situ Tonjong juga memiliki arti penting bagi lingkungan di Kabupaten Bogor.

Selain berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi rekreasi, kawasan perairan seperti situ turut berperan dalam pengelolaan sumber daya air dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya.

Bagi warga yang berkunjung, kawasan ini bisa dimanfaatkan untuk berjalan santai, menikmati bentang alam, maupun sekadar beristirahat sejenak dari rutinitas sehari-hari.

Meski demikian, kenyamanan kawasan Situ Tonjong perlu didukung oleh kepedulian pengunjung terhadap lingkungan.