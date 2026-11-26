RADAR BOGOR – Taman Safari Indonesia (TSI) memperingati satu tahun perjalanan Satrio Wiratama atau Rio, giant panda pertama yang hadir di Indonesia.

Selama setahun terakhir, keberadaan Rio tidak hanya menjadi bagian dari pengembangan konservasi satwa di TSI, tetapi juga memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam pelestarian satwa liar.

Perjalanan Rio menjadi kelanjutan dari kolaborasi konservasi giant panda yang telah terjalin sejak 2017. Kerja sama tersebut dimulai dengan kedatangan Hu Chun dan Cai Tao ke Indonesia melalui program kemitraan internasional.

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Sejak saat itu, kedua negara terus mengembangkan kolaborasi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, keahlian, serta peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dan perawatan satwa.

Setelah melewati tahun pertama di fasilitas perawatan dengan pengaturan lingkungan terkontrol, termasuk suhu yang disesuaikan dengan kebutuhannya, Rio kini menempati area baru di Istana Panda. Fasilitas tersebut dirancang dengan lingkungan terbuka yang memungkinkan akses terhadap udara bebas.

Advertisement Pengembangan area ini merupakan bagian dari penyesuaian pengelolaan satwa dengan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraannya. Di sisi lain, fasilitas tersebut juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat Rio secara langsung sekaligus mengenal lebih dekat proses perawatan giant panda di Taman Safari Indonesia.

Direktur Utama Taman Safari Indonesia, Aswin Sumampau, menjelaskan bahwa perjalanan Rio selama satu tahun menjadi gambaran dari proses pembelajaran dan komitmen bersama dalam pengelolaan satwa.

Menurutnya, keberadaan panda tersebut turut membuka peluang lebih luas bagi Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat kerja sama konservasi.

Ia menambahkan, TSI terus berupaya mengembangkan perannya sebagai lembaga konservasi yang mengutamakan kesejahteraan satwa, pendekatan ilmiah, dan edukasi kepada masyarakat. Melalui perjalanan Rio, pihaknya berharap kepedulian publik terhadap pelestarian satwa liar semakin meningkat.

“Bagi Taman Safari Indonesia, momentum ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat peran sebagai lembaga konservasi yang mengedepankan kesejahteraan satwa, pendekatan ilmiah, serta edukasi,” ujar Aswin.