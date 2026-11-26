RADAR BOGOR - Satu tahun perjalanan Baby Giant Panda Rio juga menjadi momen istimewa yang akan dirayakan oleh Taman Safari Bogor melalui sebuah perayaan spesial pada 27–29 November 2026.

Tidak hanya menjadi momentum ulang tahun, perayaan ini juga menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat kisah perjalanan Rio melalui pengalaman hiburan, edukasi, dan aktivitas interaktif.

Sebagai salah satu daya tarik utama, Taman Safari Bogor menjadi bagian penting dari pengalaman perayaan. Pengunjung dapat menemukan berbagai instalasi yang menggambarkan perjalanan Rio selama satu tahun, sekaligus mengikuti sejumlah aktivitas menarik yang telah disiapkan.

Aktivitas yang bisa diikuti oleh pengunjung Taman Safari Bogor di antaranya special keeper talk dengan enrichment di Istana Panda Indonesia, ≈festival kuliner, Chinese painting, dan aktivitas lain yang mengajak pengunjung menyampaikan harapan untuk Rio.

Pengunjung juga akan diajak menikmati giant games sebuah instalasi kreatif di area Parkir A. Ada instalasi Candle Power Challenge, Rio’s Panda Maze, dan Tetris Slide & Fit, di mana giant games memberikan kesempatan bagi setiap pengunjung untuk bersenang-senang dan menjadi bagian dari kenangan ulang tahun pertama Rio.

Advertisement Kemeriahan juga akan hadir melalui rangkaian pertunjukan spesial di area Rainforest. Salah satu yang disiapkan adalah pertunjukan teatrikal dengan konsep Tiongkok dan yang merepresentasikan kisah perjalanan serta perjuangan di balik kehadiran Giant Panda di Taman Safari Bogor.

Pengunjung dapat menikmati berbagai pertunjukan budaya dan hiburan, seperti Liong Barong, Chinese Folk Dance, serta beragam penampilan lainnya.

Melalui perayaan ini, Taman Safari Bogor ingin mengajak masyarakat untuk tidak hanya merayakan bertambahnya usia Rio, tetapi juga ikut menjadi bagian dari cerita dan kenangan perjalanan tahun pertamanya.

Perayaan ulang tahun pertama Baby Panda Rio akan berlangsung mulai 27 November hingga 12 Desember 2026, dengan rangkaian acara utama pada 27–29 November 2026.