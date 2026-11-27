RADAR BOGOR – Mencari destinasi liburan keluarga di kawasan Bogor yang menawarkan hiburan sekaligus pengalaman edukatif? Jangkar Eco Park di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, bisa menjadi salah satu pilihan.

Berlokasi di Desa Sirnajaya, kawasan wisata Jangkar Eco Park yang berada di jalur Puncak Dua ini menawarkan berbagai aktivitas rekreasi dengan suasana alam yang masih terasa asri.

Pengunjung tidak hanya dapat menikmati wahana permainan, tetapi juga melihat koleksi satwa yang menjadi salah satu daya tarik Jangkar Eco Park tersebut.

Advertisement Salah satu fasilitas yang menarik perhatian adalah taman satwa dan aviary, yakni area khusus yang menjadi tempat berbagai jenis burung.

Di kawasan ini, wisatawan berkesempatan mengamati satwa dari jarak dekat sekaligus mengenal keanekaragaman hewan yang tersedia.

Keberadaan taman satwa tersebut memberikan pilihan aktivitas berbeda bagi keluarga yang datang bersama anak-anak.

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Selain menikmati liburan, anak dapat memperoleh pengalaman belajar dengan mengamati langsung berbagai jenis hewan.

Kegiatan ini juga bisa menjadi sarana sederhana untuk memperkenalkan dunia satwa kepada anak sejak dini.

Melalui pengamatan langsung, rasa ingin tahu mereka terhadap lingkungan, habitat, dan kehidupan hewan dapat tumbuh.

Punya Taman Satwa, Aviary, hingga Wahana Rekreasi

Tidak hanya menawarkan pengalaman mengenal satwa, Jangkar Eco Park juga menyediakan sejumlah fasilitas hiburan untuk pengunjung dari berbagai usia.