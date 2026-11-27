RADAR BOGOR – Ingin mencari tempat liburan dengan suasana sejuk dan panorama pegunungan? Lingkung Gunung di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bisa menjadi salah satu pilihan.

Destinasi wisata yang berada di Jalan Akses Lingkung Gunung Cimande Bogor ini menawarkan suasana alam yang asri dengan udara sejuk khas kawasan pegunungan.

Lokasinya yang relatif dekat dari Jakarta membuat Lingkung Gunung Bogor cocok menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun komunitas.

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Salah satu daya tarik utamanya adalah panorama alam. Dari kawasan wisata ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan Gunung Salak serta Gunung Gede Pangrango.

Tak hanya mengandalkan keindahan alam, Lingkung Gunung juga dilengkapi berbagai fasilitas untuk membuat pengunjung semakin nyaman.

Advertisement Salah satunya Elji Resto yang dapat menjadi tempat bersantai sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman. Menu yang tersedia mulai dari makanan berat hingga camilan dengan harga sekitar Rp15 ribu sampai Rp50 ribuan.

Salah seorang pengunjung, Fikri Sugandi, mengatakan suasana asri dan udara sejuk menjadi alasan dirinya menikmati kawasan tersebut.

Menurutnya, area Lingkung Gunung juga cukup luas sehingga pengunjung memiliki ruang lebih leluasa untuk berkumpul bersama keluarga.

"Tempatnya asri, udaranya juga sejuk. Lokasinya luas, jadi pengunjung bisa lebih leluasa menikmati suasana alam," ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat, 27 November 2026.

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Bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana pegunungan lebih lama, tersedia berbagai pilihan tempat menginap. Mulai dari glamping, Pondok Villa, Camping Ceria hingga Camp Site.