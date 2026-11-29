RADAR BOGOR – Cari tempat liburan keluarga di Kabupaten Bogor yang menawarkan suasana alam sekaligus beragam aktivitas seru? Cibalung Happy Land di Kecamatan Cijeruk bisa menjadi salah satu destinasi yang patut dipertimbangkan.

Cibalung Happy Land menghadirkan perpaduan rekreasi, edukasi, dan wisata alam dalam satu kawasan.

Pengunjung Cibalung Happy Land tidak hanya bisa menikmati lingkungan hijau dengan suasana pedesaan, tetapi juga mencoba berbagai kegiatan yang dapat dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Advertisement Berada di kawasan Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Cibalung Happy Land menawarkan pengalaman berlibur di tengah lingkungan yang masih asri.

Suasana alam yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga.

Salah satu keunggulan destinasi ini adalah konsep agrowisata yang memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengenal lingkungan alam lebih dekat.

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Melalui aktivitas edukatif, wisatawan dapat memperoleh pengalaman mengenai kegiatan pertanian serta berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar.

Kegiatan semacam ini juga bisa menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak agar lebih mengenal alam dan kehidupan pedesaan.

Punya Wahana Air hingga Aktivitas Outbound

Selain menawarkan wisata edukasi, Cibalung Happy Land juga menghadirkan sejumlah pilihan permainan dan aktivitas rekreasi.

Pengunjung dapat menikmati wahana permainan air yang cocok untuk mengisi waktu liburan.