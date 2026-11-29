RADAR BOGOR – Ingin menikmati wisata alam dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian kota? Curug Saderi di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, bisa menjadi salah satu destinasi yang patut dikunjungi.

Curug Saderi yang berada di kawasan perbukitan ini menawarkan panorama aliran air dari tebing tinggi, kolam alami, serta lingkungan hutan yang masih terasa asri.

Berlokasi di Kampung Gunung Menir, Desa Ciasihan, Curug Saderi menghadirkan pemandangan alam yang menarik bagi wisatawan, khususnya pencinta petualangan dan keindahan air terjun.

Advertisement Airnya mengalir dari ketinggian tebing menuju kolam alami di bagian bawah. Gemuruh aliran air yang berpadu dengan rimbunnya pepohonan di sekitar kawasan menciptakan suasana khas alam terbuka yang menenangkan.

Daya tarik Curug Saderi bukan hanya terletak pada panorama air terjunnya. Lingkungan hutan yang masih memberikan kesan alami turut menjadi nilai lebih bagi pengunjung yang ingin sejenak menjauh dari suasana perkotaan.

Udara yang sejuk serta suasana kawasan yang relatif tenang membuat tempat ini cocok untuk menikmati waktu santai sambil menyaksikan keindahan alam Pamijahan.

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Untuk mencapai lokasi air terjun, pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dari area parkir. Jalur yang dilalui cukup rimbun dan sebagian perjalanan menyusuri aliran sungai.

Trekking tersebut menjadi bagian dari pengalaman berwisata di Curug Saderi. Sepanjang perjalanan, pengunjung dapat merasakan suasana alam yang berbeda dari kawasan perkotaan sebelum akhirnya tiba di lokasi air terjun.

Meski menawarkan pengalaman petualangan yang menarik, wisatawan tetap perlu memperhatikan kondisi jalur. Beberapa bagian perjalanan berpotensi licin, terutama setelah turun hujan.

Karena itu, penggunaan alas kaki yang nyaman dan memiliki daya cengkeram baik sangat disarankan.