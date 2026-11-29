RADAR BOGOR – Ingin menikmati suasana hutan yang sejuk tanpa harus mendaki gunung berjam-jam? Bumi Perkemahan Sukamantri di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, bisa menjadi salah satu pilihan untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari.

Berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bumi Perkemahan Sukamantri Bogor menawarkan suasana alam dengan pepohonan rindang, udara pegunungan, dan lingkungan yang masih asri.

Bumi Perkemahan Sukamantri Bogor dikenal sebagai salah satu lokasi kegiatan luar ruang. Selain untuk berkemah, pengunjung juga bisa menikmati suasana hutan dengan berjalan kaki dan menjelajahi area sekitar.

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Suasana Hutan di Kaki Gunung Salak

Perjalanan menuju Bumi Perkemahan Sukamantri menyuguhkan pemandangan khas kawasan kaki Gunung Salak.

Advertisement Pepohonan yang tumbuh di sepanjang kawasan menghadirkan suasana teduh dan jauh dari kebisingan perkotaan.

Setibanya di lokasi, pengunjung dapat menikmati udara sejuk sembari bersantai di tengah lingkungan hijau.

Suara alam dan suasana hutan menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin mencari ketenangan.

Bagi pencinta alam, kawasan ini juga bisa menjadi tempat untuk mengamati lingkungan sekitar sekaligus menikmati pengalaman berada lebih dekat dengan ekosistem hutan.

Cocok untuk Berkemah dan Kegiatan Komunitas

Sesuai namanya, Bumi Perkemahan Sukamantri dapat dimanfaatkan untuk kegiatan berkemah bersama teman, keluarga, maupun komunitas.

Kawasan ini juga berpotensi menjadi lokasi kegiatan pendidikan lingkungan dan aktivitas luar ruang. Pengunjung bisa menghabiskan waktu bersama sambil mengenal lebih dekat alam di sekitar Gunung Salak.