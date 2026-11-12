Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bansos

Pernah Terima PIP tapi Tahun Ini Tak Cair? Berikut 6 Penyebab yang Wajib Diketahui Orang Tua

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Kartu KIP PIP untuk bantuan pendidikan (pip.kemendikdasnen.go.id/diolah oleh Gemini AI)
Kartu KIP PIP untuk bantuan pendidikan (pip.kemendikdasnen.go.id/diolah oleh Gemini AI)

Advertisement

RADAR BOGOR – Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan.

Melalui bantuan ini, kebutuhan pendidikan siswa diharapkan dapat terpenuhi sehingga mereka tidak harus mengorbankan sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan peserta didik. Pernah menerima bantuan PIP bukan berarti otomatis kembali menjadi penerima pada tahun berikutnya.

Advertisement

Status penerima PIP dievaluasi setiap tahun berdasarkan data terbaru dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Karena itu, siswa yang sebelumnya mendapatkan bantuan belum tentu kembali menerima dana pada periode berikutnya.

Baca Juga: Daihatsu Terios 2013 Disulap Jadi Mobil Ceper Ekstrem, Gardan Toyota Cressida Bikin Melongo

Advertisement

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, @bakom.ri.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi status penerimaan bantuan pendidikan ini.

Salah satunya, siswa tidak lagi masuk dalam sasaran prioritas penerima PIP. Selain itu, data peserta didik yang belum valid atau tidak sesuai juga dapat memengaruhi status penerimaan.

Faktor lainnya adalah siswa belum masuk dalam usulan calon penerima PIP, tidak lagi tercatat sebagai murid aktif di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hingga kondisi ekonomi keluarga yang berdasarkan data terbaru tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.

Bahkan, status penerimaan juga dapat berubah apabila peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Kabar Gembira, PIP Kemenag Tahap 2 Resmi Dibuka, Catat Tanggalnya

Kabar Gembira, PIP Kemenag Tahap 2 Resmi Dibuka, Catat Tanggalnya

Ada kabar yang menggembirkan terkait penyaluran PIP menjelang akhir tahun 2026 yang perlu diketahui oleh penerima manfaat.

Intip 7 Bansos Cair Sepanjang November 2026 dari PIP hingga BPNT

Intip 7 Bansos Cair Sepanjang November 2026 dari PIP hingga BPNT

Simak 7 bansos pemerintah  cair sepanjang November 2026. Ketahui fakta saldo masuk KKS awal bulan dan progres PKH BPNT Tahap 4.

PIP Termin 3 Diprediksi Cair Minggu Kedua November 2026, Cek Penerima

PIP Termin 3 Diprediksi Cair Minggu Kedua November 2026, Cek Penerima

Indonesia Pintar (PIP) termin ketiga yang akan menyasar siswa dan siswi yang masuk kriteria diprediksi cair Minggu kedua November 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer