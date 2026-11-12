Pernah Terima PIP tapi Tahun Ini Tak Cair? Berikut 6 Penyebab yang Wajib Diketahui Orang Tua

RADAR BOGOR – Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan.

Melalui bantuan ini, kebutuhan pendidikan siswa diharapkan dapat terpenuhi sehingga mereka tidak harus mengorbankan sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan peserta didik. Pernah menerima bantuan PIP bukan berarti otomatis kembali menjadi penerima pada tahun berikutnya.

Advertisement Status penerima PIP dievaluasi setiap tahun berdasarkan data terbaru dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Karena itu, siswa yang sebelumnya mendapatkan bantuan belum tentu kembali menerima dana pada periode berikutnya.

Advertisement Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, @bakom.ri.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi status penerimaan bantuan pendidikan ini.

Salah satunya, siswa tidak lagi masuk dalam sasaran prioritas penerima PIP. Selain itu, data peserta didik yang belum valid atau tidak sesuai juga dapat memengaruhi status penerimaan.

Faktor lainnya adalah siswa belum masuk dalam usulan calon penerima PIP, tidak lagi tercatat sebagai murid aktif di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hingga kondisi ekonomi keluarga yang berdasarkan data terbaru tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.

Bahkan, status penerimaan juga dapat berubah apabila peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia.