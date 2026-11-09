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Ekonomi

Dari Limbah Jadi Cuan, Kerajinan Bambu Koleang Jasinga Bogor Tembus Pasar Luas

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Abah Rudi bersama hasil karya kerajinan bambunya di Workshop. (foto : Muhammad Saepudin)
Abah Rudi bersama hasil karya kerajinan bambunya di Workshop. (foto : Muhammad Saepudin)

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RADAR BOGOR - Siapa sangka, potongan bambu yang selama ini dianggap tidak berguna dan kerap berakhir menjadi kayu bakar ternyata bisa disulap menjadi produk kerajinan bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. 

Inovasi inilah yang kini dikembangkan sejumlah warga Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, melalui beragam karya kreatif berbahan bambu.

Mulai dari satu set teko dan cangkir, lukisan bambu, hingga miniatur kapal Pinisi, produk-produk tersebut lahir dari keterampilan tangan masyarakat setempat. 

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Bukan sekadar menghasilkan kerajinan unik, pemanfaatan limbah bambu ini juga membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat potensi Desa Wisata Koleang.

Berbagai karya tersebut kini dihimpun dalam sebuah wadah bernama Teras Bambu. 

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Perkumpulan ini, menjadi ruang kolaborasi bagi para pengrajin lokal untuk mengembangkan kreativitas, memperluas pemasaran, dan memperkenalkan produk unggulan desa kepada masyarakat yang lebih luas.

Berawal dari Keprihatinan Melihat Limbah Bambu

Perjalanan kerajinan bambu di Desa Koleang tidak lepas dari sosok Abah Rudi, warga Kampung Cikidung yang mulai merintis usaha tersebut pada 20 Mei 2020.

Ide itu muncul dari keprihatinannya melihat banyak potongan bambu tersisa yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

Alih-alih membiarkannya terbuang atau hanya digunakan sebagai kayu bakar, Abah Rudi mencoba mengolah bahan tersebut menjadi produk yang memiliki fungsi sekaligus nilai estetika.

Melalui berbagai percobaan, ia akhirnya berhasil mengembangkan sejumlah kerajinan, salah satunya satu set teko dan cangkir berbahan bambu.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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