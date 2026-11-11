Berawal dari Warung Sederhana, Soto Mi 12 Bogor Go Digital

RADAR BOGOR - Berawal dari sebuah warung sederhana, pasangan suami istri, Ikhwan dan Nuraeni, berhasil merintis usaha kuliner Soto Mi 12 Bogor hingga berkembang dengan konsep tempat makan yang lebih modern.

Tidak hanya mempertahankan sajian khas Bogor, keduanya juga mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pelanggan.

Usaha yang dirintis sejak 2016 ini menjadi perjalanan panjang bagi Ikhwan dan Nuraeni dalam membangun bisnis keluarga.

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Pada awalnya, mereka hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung serta promosi dari mulut ke mulut.

Namun, seiring perkembangan usaha dan perubahan kebiasaan masyarakat, keduanya mulai melihat pentingnya teknologi dalam mendukung kegiatan bisnis.

Advertisement Sejak 2018, Soto Mi 12 Bogor mulai melakukan pembaruan dengan menghadirkan konsep Mini Cafe sekaligus menerapkan sejumlah layanan digital.

Transformasi tersebut menjadi langkah penting agar usaha kuliner keluarga ini semakin dikenal dan mudah dijangkau konsumen.

Bermula dari Warung Kecil, Bangun Usaha Sejak 2016

Perjalanan Soto Mi 12 Bogor dimulai pada 2016 dengan nama Warung Soto Mi 12 Bogor.

Saat itu, usaha yang dikelola Ikhwan dan Nuraeni masih menggunakan sistem operasional sederhana.

Aktivitas penjualan sepenuhnya bergantung pada pelanggan yang datang ke tempat usaha.