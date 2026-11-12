Bukan Cuma Jual Rasa, Ayam Penyet Bogor Ini Ikuti Tren Digital

RADAR BOGOR – Persaingan bisnis kuliner tak lagi hanya soal rasa dan harga.

Di tengah kebiasaan masyarakat yang semakin akrab dengan layanan pesan antar, pelaku usaha makanan juga dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal.

Hal itu turut dilakukan Andriyan Effendi, pemilik usaha Ayam Penyet dan Bakar Sambal Ijo Babakan di Kota Bogor.

Advertisement Berawal dari promosi sederhana menggunakan banner di depan tempat usaha, kini ia mulai mengandalkan platform digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

Usaha kuliner yang dirintis sejak Oktober 2024 tersebut berlokasi di Jalan Tumenggung Wiradireja Nomor 108, RT 05/RW 08, Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.

Advertisement Seperti namanya, tempat makan ini menawarkan aneka menu bercita rasa rumahan.

Mulai dari ayam penyet, ayam bakar, sate ati ampela, sate kepala ayam, sate ceker, hingga terong dan kol goreng.

Di antara pilihan tersebut, ayam penyet dengan sambal ijo menjadi salah satu menu yang paling banyak diburu pelanggan.

Berawal dari Banner, Kini Merambah Platform Digital

Saat pertama kali membuka usaha, Andriyan masih mengandalkan cara pemasaran konvensional.

Banner yang dipasang di depan lokasi menjadi salah satu media untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat sekitar.