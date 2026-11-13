Tak Punya Teman Liburan? Langkah Liar Adventure Punya Solusi

RADAR BOGOR – Ingin berlibur, tetapi tidak punya teman untuk diajak bepergian?

Situasi tersebut, ternyata menjadi peluang bisnis yang menarik.

Melihat kebutuhan masyarakat yang ingin menjelajahi berbagai destinasi tanpa harus menunggu teman, Ratu Vasha Manggali Puteri Achadijat menghadirkan Langkah Liar Adventure (LLA), sebuah usaha jasa perjalanan wisata dengan konsep open trip.

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Berbasis di Bogor, Langkah Liar Adventure menawarkan pengalaman berwisata bersama orang-orang baru melalui perjalanan ke berbagai destinasi, mulai dari pantai, curug, hingga kawasan pegunungan.

Bukan sekadar mengajak peserta berpindah dari satu tempat ke tempat lain, usaha ini juga ingin menghadirkan pengalaman kebersamaan, memperluas pertemanan, dan menciptakan cerita baru selama perjalanan.

Advertisement Menariknya, dalam mengembangkan bisnis tersebut, Ratu Vasha mulai mengandalkan teknologi digital untuk memperkenalkan layanan dan menjangkau calon peserta dari berbagai daerah.

Berawal dari Promosi Mulut ke Mulut, Kini Manfaatkan Media Sosial

Pada masa awal menjalankan usaha, promosi Langkah Liar Adventure masih dilakukan dengan cara sederhana.

Ratu Vasha memperkenalkan layanan perjalanan wisata kepada teman dan kerabat melalui komunikasi langsung.

Informasi mengenai kegiatan open trip juga disebarkan dari mulut ke mulut.

Cara tersebut menjadi langkah awal untuk mengenalkan LLA kepada calon pelanggan yang ingin mengikuti perjalanan wisata bersama.