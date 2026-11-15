Bertahan Sejak 2012, Surabi Duren Galuga Bogor Punya 100 Varian

RADAR BOGOR - Di tengah menjamurnya jajanan kekinian dengan beragam bentuk dan rasa, surabi tradisional ternyata masih memiliki tempat tersendiri di hati pencinta kuliner.

Salah satu buktinya terlihat di Kedai Surabi Duren yang berada di Jalan Raya Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Bukan sekadar mempertahankan resep lama, kedai milik Hendriansyah ini justru menghadirkan inovasi dengan menawarkan hingga 100 pilihan rasa.

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Berproduksi sejak 2012, usaha kuliner keluarga tersebut mampu bertahan selama kurang lebih 14 tahun dengan terus menyesuaikan diri terhadap selera pelanggan.

Di balik keberlangsungan usaha itu, terdapat cerita panjang tentang warisan keluarga yang dibawa dari Sukabumi hingga berkembang di wilayah Bogor.

Advertisement Rido, salah satu pengelola yang telah membantu operasional kedai selama sekitar satu tahun terakhir, mengatakan usaha tersebut merupakan bisnis keluarga yang diwariskan secara turun-temurun.

"Ini memang dari dulu turun-temurun dari kakek di Sukabumi. Lalu orang tua ingin membuka usaha di daerah Bogor karena di sini masih jarang," ujar Rido saat ditemui di lokasi.

Warisan Kuliner Keluarga yang Bertahan Lebih dari Satu Dekade

Perjalanan Kedai Surabi Duren Galuga bermula dari keinginan keluarga untuk memperkenalkan kuliner tradisional kepada masyarakat Bogor.

Berbekal usaha yang diwariskan dari generasi sebelumnya, keluarga Hendriansyah kemudian mengembangkan bisnis tersebut di kawasan Galuga.

Seiring berjalannya waktu, kedai ini menjadi salah satu tempat yang mempertahankan sajian surabi dengan berbagai pilihan topping.