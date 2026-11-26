RADAR BOGOR - Setiap tahun, Wajib Pajak diimbau untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

Pada umumnya, Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT Tahunan PPh paling lambat tanggal 31 Maret, sedangkan Wajib Pajak Badan melaporkannya paling lambat tanggal 30 April.

Sejak tahun pajak 2025, Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak GloBE wajib melaporkan dua jenis SPT Tahunan PPh, yaitu SPT Tahunan PPh Badan yang dilaporkan paling lambat tanggal 30 April 2026 dan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE yang dilaporkan paling lambat tanggal 30 April 2027.

Advertisement Batas waktu pelaporan SPT Tahunan tersebut berlaku apabila periode pembukuan Wajib Pajak berlangsung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Khusus untuk SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE, periode pembukuan mengacu pada periode pembukuan Entitas Induk Utama (Ultimate Parent Entity). Tidak semua grup perusahaan multinasional (PMN) merupakan Wajib Pajak GloBE.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 mengatur bahwa grup PMN menjadi Wajib Pajak GloBE apabila memiliki peredaran bruto konsolidasi tahunan paling sedikit 750 juta euro dalam dua dari empat tahun pajak sebelum tahun pajak pengenaan GloBE.

Penentuan Wajib Pajak GloBE untuk pertama kalinya di Indonesia didasarkan pada peredaran bruto konsolidasi dalam dua tahun pajak selama periode 20212024.

GloBE merupakan singkatan dari Global Anti-Base Erosion. GloBE Rules mengatur tarif pajak minimum global (Global Minimum Tax) sebesar 15% pada suatu negara atau yurisdiksi.

Dalam hal tarif pajak efektif atas penghasilan entitas dalam Grup PMN di suatu negara berada di bawah 15%, atas selisih tersebut dapat dikenakan pajak tambahan yang dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.

SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE dilaporkan melalui coretaxdjp.pajak.go.id. Petunjuk pengisian SPT Tahunan tersebut dapat dilihat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026.