RADAR BOGOR – Masalah elektrik starter pada motor Suzuki Satria 2-Tak bisa muncul dalam bentuk dinamo yang terdengar berputar cepat, tetapi mesin tidak kunjung hidup.

Alih-alih memutar poros mesin, dinamo starter justru hanya mengeluarkan suara mendesing atau dikenal dengan istilah starter ngelos.

Gangguan tersebut dapat membuat pemilik motor menduga aki mulai soak atau mekanisme kopling starter mengalami kerusakan. Padahal, penyebabnya belum tentu berasal dari kedua komponen tersebut.

Advertisement Dalam kondisi tertentu, motor justru masih bisa dinyalakan secara normal menggunakan kick starter.

Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perlu diarahkan pada mekanisme penyaluran tenaga dari dinamo elektrik starter menuju poros mesin.

Kanal YouTube AGM Channel membagikan proses pemeriksaan dan perbaikan Suzuki Satria 2-Tak jenis lumba-lumba yang mengalami masalah tersebut.

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Dalam tayangan itu, mekanik menemukan dinamo starter berputar dengan arah terbalik.

Perbaikannya dilakukan dengan mengubah orientasi cangkang magnet tanpa harus mengganti dinamo dengan komponen baru.

Berikut penjelasan mengenai gejala, pemeriksaan, hingga tahapan penanganan starter ngelos pada Suzuki Satria 2-Tak.

1. Dinamo Berputar Kencang, tetapi Mesin Tidak Bergerak

Salah satu ciri utama starter ngelos adalah munculnya suara mendesing ketika tombol elektrik starter ditekan.