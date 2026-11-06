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Jawa Barat

Ada yang Kurang Beres! Dedi Mulyadi Periksa Proyek Pembangunan saat Keliling Subang

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Penulis: Yosep Awaludin
Dedi Mulyadi memberikan sejumlah catatan kepada Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita, saat meninjau proyek pembangunan dan fasilitas umum di Kabupaten Subang. (Foto : Kang Dedi Mulyadi Channel)
Dedi Mulyadi memberikan sejumlah catatan kepada Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita, saat meninjau proyek pembangunan dan fasilitas umum di Kabupaten Subang. (Foto : Kang Dedi Mulyadi Channel)

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RADAR BOGOR – Ada banyak hal yang menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ketika berkeliling Kabupaten Subang bersama Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita.

Bukan sekadar melihat hasil pembangunan, Dedi Mulyadi juga turun langsung memeriksa kondisi infrastruktur dan memberikan sejumlah masukan.

Dalam kunjungan yang diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi, Dedi beberapa kali menghentikan langkahnya untuk memperhatikan secara langsung detail pembangunan.

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Mulai dari kualitas material jalan, kondisi trotoar dan jembatan, hingga penataan kawasan pasar.

Dengan gaya khasnya yang santai, Dedi Mulyadi menyampaikan berbagai catatan kepada Bupati Subang.

Ia bahkan beberapa kali melontarkan candaan agar pembangunan di Subang tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga memiliki kualitas yang baik.

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Paving Block dan Material Bangunan Jadi Sorotan

Salah satu hal yang menarik perhatian Dedi adalah kualitas pengerjaan proyek infrastruktur.

Saat melihat sejumlah bagian jalan dan fasilitas umum, ia menemukan pemasangan paving block serta material bata yang dinilai kurang baik.

Dedi meminta agar pemerintah daerah lebih teliti dalam mengawasi pekerjaan kontraktor.

Menurutnya, penggunaan material berkualitas penting agar hasil pembangunan tidak mudah rusak.

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Editor : Yosep Awaludin
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