RADAR BOGOR - Upaya menyelamatkan badak Sumatra dari kepunahan, ternyata menghadapi tantangan yang tidak sederhana.

Di balik keberhasilan kelahiran anak badak di pusat penangkaran, ada persoalan serius yang mengintai masa depan spesies langka ini.

Mulai dari keterbatasan keragaman genetik, risiko perkawinan sedarah, hingga tingginya angka kematian embrio.

Kondisi tersebut, membuat penambahan jumlah individu saja tidak cukup untuk menjamin kelangsungan hidup badak Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis).

Diperlukan strategi konservasi yang lebih menyeluruh agar populasi yang tersisa tetap sehat, mampu berkembang biak, dan memiliki keragaman genetik yang memadai.

Advertisement Peneliti Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Dr drh Muhammad Agil MScAgr, DiplACCM mengungkapkan, persoalan genetik menjadi salah satu tantangan utama dalam program pengembangbiakan badak Sumatra di Suaka Rhino Sumatera (SRS), Taman Nasional Way Kambas.

Populasi Terbatas, Risiko Perkawinan Sedarah Meningkat

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian, terbatasnya pilihan pasangan kawin akibat hubungan kekerabatan antarbadak pejantan di SRS.

Saat ini, terdapat tiga pejantan dewasa di kawasan tersebut, yakni Andalas, Harapan, dan Andatu.

Andalas dan Harapan merupakan saudara kandung, sementara Andatu adalah anak dari Andalas.

Kondisi ini, membuat pengelolaan perkawinan harus dilakukan dengan sangat hati-hati.