RADAR BOGOR – Peluang meningkatkan keterampilan sekaligus mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, kini terbuka bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Yayasan Bakti Permana Bogor melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bakti Taruna, menggelar program pelatihan kerja gratis yang diikuti 64 peserta belum bekerja.

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Sampora RT 05/RW 10, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi masyarakat agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.

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Program pelatihan ini terselenggara melalui kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, menggunakan skema Tailor Made Training dan Global Skill Training.

2 Program Pelatihan, Peserta Dapat Kesempatan Tingkatkan Keterampilan

Advertisement Sebanyak 64 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dibagi ke dalam dua bidang pelatihan.

Masing-masing program menampung 32 peserta.

Program pertama adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sedangkan program kedua berfokus pada keterampilan Tata Rias.

Kedua bidang tersebut dipilih sebagai bekal bagi peserta untuk meningkatkan kemampuan praktis, baik dalam mencari pekerjaan maupun mengembangkan peluang usaha.

Durasi pelaksanaan masing-masing pelatihan disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam program.

Melalui pembekalan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan pelatihan.