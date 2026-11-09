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Kota Bogor

Kisah Acha, dari Anak Pendiam asal Bogor hingga Berkarya Lewat Benang

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Acha ikuti pameran seni rupa DEAMURA HIMASRA FPSD UPI, Bandung. (foto: dokumentasi pribadi)
Acha ikuti pameran seni rupa DEAMURA HIMASRA FPSD UPI, Bandung. (foto: dokumentasi pribadi)

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RADAR BOGOR - Tak semua orang, mampu mengungkapkan isi pikirannya melalui kata-kata. 

Sebagian justru menemukan cara untuk bercerita melalui warna, garis, bentuk, dan karya seni. 

Itulah jalan yang ditempuh Chairunnisa Viana Rachmawati, atau yang akrab disapa Acha.

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Dulu, Acha dikenal sebagai anak perempuan yang pendiam dan cenderung tertutup. 

Hari-harinya di bangku sekolah dasar berjalan sederhana. 

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Namun, di balik sikap introvertnya, tersimpan kepekaan visual dan potensi seni rupa yang perlahan mulai terlihat.

Kini, perjalanan panjang itu membawanya menjadi mahasiswa Pendidikan Seni Rupa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. 

Bukan sekadar menggambar di atas kanvas, Acha mulai menemukan identitas artistiknya melalui eksplorasi media tekstil. 

Kain, benang, dan jahitan menjadi bahasa baru untuk menyampaikan gagasan tentang manusia dan kehidupan.

Guru SD Menjadi Orang Pertama yang Melihat Potensinya

Perjalanan Acha mengenal dunia seni rupa tidak lepas dari peran seorang guru di SD Pengadilan 1, Bogor, bernama Ariyadi Akbar.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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