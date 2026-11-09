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Bansos

Bansos Tahap 4 2026 'Belum SI', Cek Desil Penerima Bantuan

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi dana bansos tahap empat 2026 (Pexels/Defrino Maasy)
Ilustrasi dana bansos tahap empat 2026 (Pexels/Defrino Maasy)

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RADAR BOGOR - Bantuan sosial atau bansos telah memasuki tahap keempat tahun 2026. 

Kendati demikian, proses penyaluran bansos tahap keempat belum dilakukan oleh pemerintah. 

Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat prosesnya penyaluran bansos di SIKS-NG menunjukkan masih "Belum SI". 

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Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, tahapan belum SI menunjukan bahwa tahapan penyaluran bantuan sosial telah melewati tahap Surat Perintah Membayar (SPM). 

Adapun bantuan sosial akan mulai ditranfer oleh pemerintah ketika status sudah menunjukkan Standing Instructions (SI). 

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Desil jadi Syarat Penerima Bansos

Pemerintah telah menetapkan bahwa bansos akan diberikan kepada masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil rendah, yaitu satu sampai empat pada DTSEN. 

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Adapun desil yang dimaksud yaitu kelompok kesejahteraan ekonomi tingkat satu hingga empat. 

Dengan kata lain, jika masyarakat masuk ke dalam kelompok desil tinggi, yaitu lima sampai sepuluh, maka tidak layak masuk menjadi penerima bantuan. 

Oleh karena itu, silahkan untuk mengecek desil secara bertahap untuk memastikan masih layak menerima bantuan atau tidak.

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : Youtube Info Bansos
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