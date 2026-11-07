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Bansos

Kabar Bansos Malam Ini: Desil KPM Tahap 4 Sudah Terupdate

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi dana bansos tahap empat tahun 2026 (Pexels/Defrino Maasy)
Ilustrasi dana bansos tahap empat tahun 2026 (Pexels/Defrino Maasy)

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RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kini sudah memasuki tahap yang keempat di tahun 2026. 

Pemerintah memberikan bansos kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan, salah satunya yaitu berkaitan dengan desil atau tingkat kesejahteraan ekonomi. 

Bansos di tahun ini hanya diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil rendah, yaitu satu sampai empat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

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Dengan kata lain, desil tinggi yaitu lima sampai sepuluh tidak diutamakan menjadi penerima bansos di tahun 2026 ini. 

Desil KPM Bansos Tahap 4 Sudah Terupdate 

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Melansir kanal YouTube Diary Bansos, status desil penerima manfaat kini sudah muncul data terbaru pada aplikasi Cek Bansos. 

Tidak menutup kemungkinan desil yang kamu miliki menjelang akhir tahun ini berubah, baik menjadi tinggi atau rendah. 

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Lantas, bagaimana cara untuk mengecek desil melalui Aplikasi Cek Bansos? Berikut penjelasannya. 

Cara Cek Desil Lewat Aplikasi Cek Bansos 

Proses pengecekan bisa dilakukan secara mandiri, yaitu dengan menggunakan handphone dan NIK KTP milik KPM. 

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : YouTube Diary bansos
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