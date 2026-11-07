Bansos Beras Kembali Disalurkan, Ini Cara Cek Nama Penerima

RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial atau bansos terus digelontorkan pemerintah menjelang akhir tahun 2026.

Pemerintah akan kembali mengalir bantuan tambahan pangan berupa beras sebanyak 30 kg kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Sebagai dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, bantuan beras ini disalurkan secara bertahap kepada para penerima manfaat.

Advertisement Baca Juga: Wisata Bandung hingga Subang Bakal Terhubung? Ini Gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Penyaluran beras ini dilakukan pemerintah guna mendorong stabilitas pangan nasional serta pemenuhan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Bansos Beras untuk Desil 1-4

Advertisement Penyaluran bantuan beras ini akan diberikan pemerintah kepada masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil rendah yaitu satu sampai empat pada DTSEN.

Dengan kata lain, masyarakat di desil tinggi yaitu lima sampai sepuluh tidak diprioritaskan menjadi penerima bantuan tambahan yang satu ini.

Cara Mengecek Penerima Bansos Beras

Karena penerimanya adalah masyarakat dengan desil rendah, sehingga untuk mengetahui siapa yang menerima bantuan ini bisa dilakukan pengecekan desil terlebih dahulu.

Proses pengecekan desil bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu mulai dengan menggunakan aplikasi Cek Bansos hingga laman resmi Kemensos.