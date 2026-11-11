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Kota Bogor

Hari Guru Istimewa 2026 Hadir di Bogor, Pendaftaran Dibuka hingga 24 November

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Wakil Ketua KAGUME Handi Sopian (tengah) bersama Ketua KAGUME Ari Hakiki (kanan) saat menjadi narasumber dalam podcast Radar Bogor terkait Hari Guru Istimewa. (Foto : Radar Bogor)
Wakil Ketua KAGUME Handi Sopian (tengah) bersama Ketua KAGUME Ari Hakiki (kanan) saat menjadi narasumber dalam podcast Radar Bogor terkait Hari Guru Istimewa. (Foto : Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Masyarakat yang tertarik dengan pendidikan inklusif masih memiliki kesempatan untuk mengikuti peringatan Hari Guru Istimewa (HGI) 2026 di Kota Bogor.

Ikatan Guru Anak Istimewa (KAGUME) membuka pendaftaran peserta Hari Guru Istimewa hingga 24 November 2026, dengan target kehadiran mencapai 500 orang.

Mengangkat tema “Disabilitas Bukan Batas: Membangun Sekolah yang Melihat Potensi, Bukan Kekurangan”, kegiatan puncak Hari Guru Istimewa 2026 akan digelar pada Sabtu 28 November 2026, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

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Acara tersebut bertempat di Hall Basket Gedung Gymnasium Sekolah Vokasi IPB, Jalan Lodaya II, Cilibende, Kota Bogor.

Kegiatan ini terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari tenaga pendidik hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap pendidikan inklusif.

Wakil Ketua KAGUME, Handi Sopian, menyebut penyelenggaraan HGI tahun ini menjadi yang terbesar sejak pertama kali dilaksanakan pada 2023.

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Dalam perjalanannya, kegiatan tahunan tersebut telah digelar di sejumlah lokasi berbeda.

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“Waktu itu 2023 bulan November launching di Sarang Elang Sekolah Alam Bogor. HGI pertama di Sarang Elang, kedua di Kebun Raya Dramaga, ketiga di Sekolah Alam Al-Gifari, dan yang 2026 ini paling besar di Gimnasium Vokasi IPB,” ungkap Handi.

Menurutnya, KAGUME membuka pintu bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sasaran peserta tidak terbatas pada guru yang menangani pendidikan inklusi, tetapi juga mencakup guru sekolah reguler, pegiat inklusi, serta masyarakat luas.

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Editor : Yosep Awaludin
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