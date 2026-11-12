Pickup Tabrak Motor dan Warung Nasi di Panaragan Bogor, Berakhir Damai

Mobil pickup tersebut menabrak pembatas jalan sebelum menghantam sepeda motor yang terparkir dan sebuah warung nasi di tepi jalan.



Insiden mobil pickup yang berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB itu menyebabkan sepeda motor serta warung nasi mengalami kerusakan.

Meski menimbulkan kerugian material, persoalan akibat kecelakaan tersebut akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan damai antara ketiga pihak yang terlibat.



Kasubnit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota, Iptu Susilo, menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut diduga dipicu kelalaian pengemudi pickup yang kurang berhati-hati dan tidak berkonsentrasi ketika melintasi jalan menurun.



"Diduga pengendara kendaraan pickup saat mengendarai kendaraannya tidak hati-hati dan konsentrasi ketika hendak melaju pada saat turunan," jelasnya.

Baca Juga: Rayakan Dies Natalis, Unpak Bogor Beberkan Capaian Akademik hingga Penelitian



Susilo memaparkan, mobil pickup itu awalnya menabrak pembatas jalan. Kendaraan kemudian melaju hingga menghantam sepeda motor yang sedang terparkir, lalu menabrak warung nasi yang berada di pinggir jalan.



Benturan tersebut mengakibatkan sepeda motor dan bangunan warung mengalami kerusakan.