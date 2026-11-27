RADAR BOGOR - Panggung seni religi di Mall BTM Bogor menjadi ajang unjuk kemampuan puluhan grup hadroh, qasidah, dan marawis.

Dari 30 grup yang tampil dalam Parade Shalawat Muslim Fest XIX 2026, 9 di antaranya berhasil membawa pulang Golden Ticket untuk melaju ke Grand Final Bogor ICMI Islamic Festival (BIIFest) tahun ke-3 pada 2027 mendatang.

Kompetisi yang berlangsung pada Sabtu–Minggu (21–22/11/2026) tersebut merupakan bagian dari rangkaian roadshow menuju BIIFest 2027.

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Kegiatan ini digelar melalui kolaborasi panitia BIIFest dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LASQI NJ Kota Bogor dalam rangkaian Muslim Fest XIX 2026.

Sebanyak 30 grup dari berbagai lembaga pendidikan, pondok pesantren, majelis taklim, hingga komunitas masyarakat turut meramaikan kegiatan tersebut.

Advertisement Tidak hanya menjadi ajang kompetisi, parade ini juga menghadirkan ruang silaturahmi sekaligus memperkenalkan seni budaya Islam kepada masyarakat luas.

Ketua BIIFest 2027, Dewi Taurus Yanti, hadir secara langsung untuk memberikan sambutan sekaligus menyerahkan Golden Ticket kepada sembilan grup terbaik.

Ia menilai kegiatan tersebut memiliki nilai lebih dari sekadar perlombaan.

"Kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi, ekspresi kreativitas, dan syiar Islam melalui seni.

Memasuki penyelenggaraan tahun ke-3 ini, kami berharap BIIFest 2027 menjadi festival yang semakin inklusif, berkualitas, dan melahirkan talenta seni religi yang mengharumkan Kota Bogor," ujar Dewi.