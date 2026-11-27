RADAR BOGOR - Suatu hari, seorang warga desa menyebarkan cerita yang memalukan tentang tetangganya.

Hanya dalam hitungan hari, kabar itu menyebar ke seluruh penjuru desa dan membuat tetangga tersebut menanggung rasa malu yang mendalam.

Belakangan, penyebar kabar itu menyadari bahwa cerita yang ia bagikan ternyata tidak benar.

Advertisement Baca Juga: Info Bansos 2026, Ini Perbedaan Bantuan Sosial Reguler dan Non Reguler

Sejak saat itu, hidupnya tidak lagi tenang.

Rasa bersalah terus menghantui pikirannya, merampas kebahagiaan dan kedamaian hatinya.

Advertisement Diliputi penyesalan, ia pun menemui seorang tetua yang bijaksana untuk meminta nasihat.

"Pergilah ke pasar," ujar sang tetua dengan tenang.

"Belilah sebuah bantal bulu yang sudah usang. Dalam perjalanan pulang ke rumah, sobek bantal itu dan sebarkan bulu-bulunya di sepanjang jalan," sambungnya.

Meski merasa heran, orang tersebut menuruti perintah sang tetua.

Namun, hatinya tetap terasa sesak dan gelisah.