RADAR BOGOR - Ada informasi menarik seputar bantuan sosial (bansos) yang perlu diketahui oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahap empat tahun 2026.

Pemerintah membedakan jenis bantuan sosial menjadi dua bagian, yaitu bansos reguler dan tambahan. Oleh karena itu, KPM haru tahu kedua perbedaannya.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, berikut perbedaan bantuan sosial reguler dan tambahan di tahun 2026.

Bansos Reguler

Dalam sebuah video yang diunggah kanal Youtube tersebut dijelaskan bahwa bansos reguler merupakan bantuan yang disalurkan secara rutin dan berkesinambungan.

Advertisement "Bansos reguler adalah bantuan sosial yang sifarnya rutin, terprogram, dan berkesinambungan," ucap narator kanal Youtube Info Bansos.

Bansos ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat, peserta didik, maupun mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Bantuan reguler yang sedang disalurkan pemerintah menjelang akhir November 2026 ini yaitu PKH dan BPNT tahap empat tahun 2026.

Kedua bansos tersebut menyasar masyarakat miskin higga rentan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, hingga kesehatan.

Bansos Non Reguler