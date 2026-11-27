RADAR BOGOR - Pemerintah telah menetapkan bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi dibuka mulai hari ini, Jumat, 27 November 2026.

Pemerintah menyediakan 154.052 formasi CPNS 2026 yang bisa dilamar oleh masyarakat yang ingin mengikuti seleksi tersebut.

Mengutip akun Instagram @kanreg8bkn, formasi-formasi tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu program prioritas presiden dan sekttor prioritas nasional lainnya.

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Lantas, seperti apa rincian lengkap dari formasi CPNS tahun ini? Berikut penjelasannya.

Formasi Program Prioritas Presiden

Advertisement -Bidang Kehutanan: 70.000

-Tenaga dosen dan teknis pendidikan tinggi: 26.614

-Tenaga kesehatan: 13.362

-Guru dan Tenaga kependidikan: 3.621

-Audit internal pemerintah: 2.007