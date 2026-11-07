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Musik

Hannah Jadagu Rilis Single Curse, Hadirkan Video Musik dengan Visual Hipnotis

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Tangkapan layar video musik Curse yang menampilkan Hannah Jadagu dalam visual bernuansa hipnotis. Foto: Tangkapan layar YouTube/Sub Pop Records
Tangkapan layar video musik Curse yang menampilkan Hannah Jadagu dalam visual bernuansa hipnotis. Foto: Tangkapan layar YouTube/Sub Pop Records

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RADAR BOGOR – Musisi asal Amerika Serikat, Hannah Jadagu, kembali menyapa pendengar melalui karya terbarunya. Ia resmi meluncurkan single berjudul Curse pada Rabu, 4 November 2026.

Peluncuran lagu Curse tersebut sekaligus disertai video musik resmi yang menampilkan Hannah Jadagu sebagai tokoh utama.

Visual video musik curse Hannah Jadagu mengusung pendekatan artistik bernuansa hipnotis yang memperkuat karakter musik dalam rilisan terbarunya.

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Lewat "Curse", Hannah melanjutkan eksplorasi musikal yang sebelumnya telah diperkenalkan melalui album Describe pada 2025. Kali ini, ia meramu elemen pop dengan permainan synthesizer dan instrumen analog untuk menciptakan atmosfer suara yang lebih khas.

Garap Video Musik Bersama Sam Wilbert

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Tidak hanya terlibat dalam proses bermusik, Hannah juga mengambil peran di balik layar video musik "Curse".

Ia menyutradarai video tersebut bersama Sam Wilbert, kolaborator visual yang sebelumnya pernah bekerja dengannya.

Kolaborasi ini memberikan kesempatan bagi Hannah untuk menerjemahkan karakter lagu ke dalam konsep visual yang sejalan dengan arah artistiknya.

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Label Sub Pop menggambarkan video musik tersebut memiliki atmosfer hipnotis. Kehadiran visual yang berpusat pada Hannah menjadi bagian dari pendekatan artistik untuk memperkuat identitas single terbarunya.

Dari sisi produksi audio, "Curse" kembali mempertemukan Hannah dengan produser Sora. Keduanya berbagi peran sebagai koproduser dalam pengerjaan lagu tersebut.

Sementara itu, proses mixing dipercayakan kepada Geoff Swan di The Nest, New Forest, Inggris. Tahap mastering kemudian ditangani Dave Cooley di Elysian Masters, Pasadena, California.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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