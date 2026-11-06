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Nasional

KPK Sita Duit Rp2 Miliar dari Bos KAI

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

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RADAR BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyita uang sebesar Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin. 

Penyitaan tersebut, dilakukan dalam proses penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Informasi penyitaan itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (6/11/2026). 

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Ia membenarkan, uang tersebut berasal dari salah seorang saksi yang diperiksa dalam perkara tersebut.

"Ya dalam penyidikan perkara ini, diantaranya sudah dilakukan penyitaan uang Rp2 miliar, dari salah satu saksi, BR (Bobby Rasyidin) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait digitalisasi SPBU," ungkap Budi.

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Meski demikian, KPK belum membeberkan, secara terperinci alasan penyitaan maupun hubungan Bobby dengan perkara yang tengah diusut.

KPK Belum Ungkap Peran Bobby Rasyidin

Nama Bobby Rasyidin ikut menjadi perhatian, setelah KPK mengonfirmasi penyitaan uang tersebut. 

Namun, hingga kini lembaga antirasuah itu belum menjelaskan lebih jauh mengenai dugaan keterlibatan maupun posisi Bobby dalam rangkaian perkara digitalisasi SPBU.

Sebelum dipercaya memimpin PT KAI, Bobby diketahui pernah meniti karier di PT Len Industri. 

Perusahaan BUMN tersebut bergerak di bidang elektronika untuk sektor industri dan infrastruktur.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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