Waspada Ancaman Ideologi Menyimpang, Ini Cara Agar Generasi Muda Bisa Terhindar

RADAR BOGOR—Momentum peringatan Hari Pahlawan 2026 seharusnya dijadikan sebagai landasan untuk lebih peka terhadap ancaman ideologi yang makin nyata.

Sejarawan dan Budayawan Universitas Indonesia (UI), Ngatawi Al Zastrow mengatakan pentingnya menjadikan penguatan literasi historis sebagai agenda pertahanan sosial. Sebab, kelompok radikal dengan sengaja melakukan isolasi kepada para generasi muda dari sejarah bangsanya sendiri.

Direktur Kebudayaan UI ini melanjutkan jika narasi kebangkitan sistem transnasional seperti Islamic State atau khilafah, hanya komodifikasi agama yang mengapitalisasi keresahan psikologis anak muda.

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Propaganda ini secara sengaja dirancang untuk mendelegitimasi konsensus negara-bangsa, mengaburkan memori kolektif perjuangan pahlawan Indonesia, serta mengikis identitas kebangsaan anak muda yang rentan terpengaruh paham radikal.

“Romantisme seperti misalnya sejarah khilafah menarik, karena dibumbui dengan klaim-klaim agama dan Tuhan,” ucapnya.

Advertisement Ngatawi membeberkan ada tiga fungsi fundamental sejarah yang bisa dipelajar, khususnya bagi bangsa Indonesia. Antara lain sejarah berfungsi sebagai rute peradaban yang memberikan arah orientasi ke masa depan. Kemudian sebagai referensi hidup dan terakhir berfungsi sebagai sumber pengetahuan.

Dalam momentum Hari Pahlawan ini, Ngatawi berpesan agar refleksi esensial bagi para generasi muda dibutuhkan di tengah arus globalisasi. Sangat penting dalam memahami sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai bahan referensi untuk mengikuti kompetisi di era figital.