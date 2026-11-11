Buku Tabungan Digital Antarkan BSU Laras Jadi Finalis Bogor Bersih 2026

RADAR BOGOR - Tabungan digital yang dimiliki oleh BSU Laras, Curug Mekar berhasil menghantarkan mereka menjadi finalis Bogor Bersih 2026.

Tabungan tersebut berbentuk dashboard. Inovasi ini memingkinkan nasabah dapat memantau hasil setoran sampah hingga saldo tabungan mereka.

Ketua BSU Laras, Richard Napitupuli mengatakan, pencapaian sebagai finalis menjadi kebanggaan tersendiri. Terlebih, mereka harus bersaing dengan banyak bank sampah dari berbagai wilayah di Kota Bogor.

Advertisement "Alhamdulillah kita senang, bangga juga karena istilahnya dipercaya sebagai finalis. Berarti bersaing dengan banyak bank sampah se-Bogor," ujarnya.

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Richard menjelaskan, salah satu upaya yang terus dijaga adalah konsistensi kegiatan operasional penimbangan. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap bulan, tepatnya pada Sabtu pekan pertama.

Advertisement Dalam pelaksanaannya, nasabah terlebih dahulu memilah sampah dari rumah masing-masing.

Sampah yang sudah terkumpul kemudian disimpan selama sebulan sebelum disetorkan ke bank sampah yang berlokasi di salah satu perusahaan, PT ISE.

Saat ini, BSU Laras tercatat memiliki 69 nasabah. Sampah yang disetorkan harus dalam kondisi bersih dan sudah terpilah agar bisa langsung ditimbang dan diangkut oleh pihak off-taker.

"Jadi awalnya warga melakukan pemilahan di rumah, mengumpulkan sampah, dan menyimpannya di rumah masing-masing, sehingga kalau dibilang gudangnya itu tersebar di warga-warga," jelasnya.

Menariknya, pengelolaan administrasi BSU Laras juga mulai memanfaatkan teknologi digital. Setelah dilakukan pencatatan secara manual dan direkap melalui Excel, data setoran nasabah dimasukkan ke dalam aplikasi dashboard yang dikembangkan pengurus.