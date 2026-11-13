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Nasional

Sabet 11 Anugerah Diktisaintek, Rektor UI Bicara Pentingnya Riset Berdampak

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Penulis: Yosep Awaludin
Para peraih penghargaan dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026. Universitas Indonesia memborong 11 penghargaan.
Para peraih penghargaan dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026. Universitas Indonesia memborong 11 penghargaan.

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RADAR BOGOR – Universitas Indonesia (UI) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 11 penghargaan dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026.

Penghargaan yang diberikan Kemdiktisaintek RI tersebut menjadi bukti keberhasilan Universitas Indonesia dalam meningkatkan kualitas akademik, tata kelola kampus, hingga kontribusi di tingkat nasional dan internasional.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Airlangga Convention Center, Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, pada 10 November 2026.

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Pencapaian tersebut sekaligus mencerminkan keberhasilan kolaborasi seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia dalam mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan mutu perguruan tinggi.

Sejumlah penghargaan yang diperoleh UI berasal dari kategori strategis di tingkat institusi.

Pada lingkup Sekretariat Jenderal Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), UI berhasil membawa pulang empat penghargaan.

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Keempat penghargaan tersebut meliputi Gold Winner kategori Protokoler, Bronze Winner kategori Unit Layanan Terpadu (ULT), Bronze Winner kategori Siaran Pers, serta Silver Winner kategori Kerja Sama Pengelolaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Terbaik.

Tidak hanya itu, UI juga berhasil menempati posisi kedua dalam kategori Nilai Aset Netto Kecil.

Sementara pada kategori Perencanaan PTN BH dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, UI menduduki peringkat ketiga.

Komitmen universitas dalam membangun lingkungan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan juga mendapat pengakuan.

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Editor : Yosep Awaludin
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