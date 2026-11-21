RADAR BOGOR - Kabar baik bagi masyarakat, yang berencana bepergian menggunakan jalan tol saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Pemerintah mulai menyiapkan program potongan atau diskon tarif tol minimal 30 persen untuk membantu meringankan biaya perjalanan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait rencana pemberian diskon tersebut.

Pemerintah berharap besaran potongan tarif setidaknya sama dengan periode libur Nataru tahun sebelumnya, yakni 30 persen, bahkan terbuka peluang untuk memberikan diskon lebih besar.

Meski demikian, rencana ini masih membutuhkan persetujuan dari masing-masing operator jalan tol.

Advertisement Pasalnya, kebijakan potongan tarif akan berdampak langsung terhadap pendapatan dan laporan keuangan perusahaan.

Dody menjelaskan, setiap BUJT perlu membahas rencana tersebut secara internal bersama para pemegang saham sebelum memberikan keputusan resmi.

Pemerintah pun terus melakukan koordinasi dan menindaklanjuti proses pembahasan agar program diskon dapat direalisasikan.

Ia optimistis para operator jalan tol akan menyetujui usulan diskon minimal 30 persen, mengingat besaran tersebut sudah pernah diterapkan pada periode libur sebelumnya.

Jadwal Diskon Tol Nataru 2026/2027 di Jawa dan Sumatra

Bagi masyarakat yang mulai menyusun rencana perjalanan akhir tahun, informasi mengenai jadwal diskon tarif tol tentu menjadi salah satu hal yang paling ditunggu.