RADAR BOGOR - Pengendara sepeda motor, tak boleh lagi menjadi kelompok yang kurang mendapat perhatian dalam peningkatan kualitas jalan nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kini mendorong agar seluruh infrastruktur jalan tidak hanya nyaman bagi pengguna mobil, tetapi juga aman bagi pengendara roda dua.

Fokus tersebut, menjadi salah satu perhatian Menteri PU, Dody Hanggodo dalam meningkatkan kemantapan jalan nasional.

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Terlebih, sepeda motor selalu menjadi salah satu moda transportasi dengan mobilitas tinggi saat periode mudik Lebaran maupun libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dody mengatakan, kondisi jalan nasional harus benar-benar memperhatikan kebutuhan pengendara motor.

Advertisement Hal ini, mencakup kualitas permukaan jalan hingga kondisi sambungan jembatan yang berpotensi membahayakan pengguna kendaraan roda dua.

"Seperti tahun lalu juga saya memfokuskan agar jalan nasional kita bisa ramah kepada para pengguna roda dua. Karena kita semua tahu, manakala sudah Nataru dan Lebaran, traffic tertingginya itu adalah kendaraan roda dua," ujar Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jumat 20 November 2026.

Jalan Nasional Tak Cukup Nyaman untuk Mobil

Menurut Dody, perhatian terhadap keselamatan pengendara motor sudah menjadi arahan yang dipahami jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ia ingin peningkatan kualitas jalan nasional tidak hanya berorientasi pada kenyamanan kendaraan roda empat.

Aspek keamanan bagi pengendara sepeda motor juga harus menjadi standar dalam pekerjaan pemeliharaan maupun peningkatan jalan.