RADAR BOGOR – Ancaman bencana, tak mengenal musim.

Ketika sebagian wilayah Indonesia menghadapi hujan deras yang memicu banjir dan tanah longsor, daerah lainnya justru berjuang menghadapi kekeringan hingga kesulitan mendapatkan air bersih.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) memperkuat kesiapsiagaan personel di berbagai daerah.

Advertisement Seluruh balai hingga satuan kerja diminta tetap siaga agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat, terutama menjelang musim hujan.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dilakukan setiap saat, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi.

Advertisement "Menurut saya pribadi, setiap saat itu bencana. Kemarin mungkin di luar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi kekeringan yang juga kita anggap sebagai bencana. Kita harus mengantisipasi itu sejak awal," ujar Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jumat 20 November 2026.

Aceh, Sumut, dan Sumbar Jadi Perhatian Penanganan Banjir

Dody menjelaskan, kondisi cuaca di sejumlah wilayah masih menunjukkan perbedaan.

Ketika beberapa daerah mengalami kekeringan, wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) masih diguyur hujan deras.

Akibatnya, ancaman banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut masih perlu diwaspadai.

Bahkan, kejadian bencana serupa masih berlangsung hingga saat ini.