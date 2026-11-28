Oleh: Moeltazam

RADAR BOGOR - Sekelas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), siapa yang tidak ingin ikut mengambil bagian dalam agenda kongres? Organisasi dengan sejarah panjang dan jaringan alumni yang tersebar di berbagai pusat kekuasaan, parlemen, pemerintahan, dunia usaha, hingga sektor strategis bangsa tentu memiliki daya tarik tersendiri.

HMI bukan sekadar organisasi mahasiswa, melainkan kekuatan sosial, intelektual, dan politik yang pengaruhnya telah melampaui batas-batas kampus.

Advertisement Dengan lebih dari 250 cabang, 24 Badan Koordinasi di 38 provinsi, serta distribusi kader di berbagai ruang strategis, HMI memiliki kekuatan organisatoris dan sosial yang tidak kecil.

Besarnya potensi inilah yang membuat banyak pihak berkepentingan terhadap HMI, termasuk dalam menentukan arah kepemimpinannya melalui Kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

Advertisement Karena itu, tidak mengherankan jika Kongres HMI XXXIII di Bandar Lampung menjadi perhatian banyak pihak. Ada konsolidasi, lobi, pertarungan pengaruh, bahkan potensi intervensi kekuasaan dari luar organisasi.

Kita tidak perlu naif membaca realitas tersebut. Namun, persoalan sesungguhnya bukan sekadar siapa yang bermain, melainkan ke mana HMI hendak dibawa?

Kongres kali ini mengusung tema “Akselerasi HMI untuk Kedaulatan Nasional”. Tema yang besar dan strategis, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan: akselerasi dalam hal apa dan kedaulatan nasional seperti apa yang hendak diperjuangkan?

Jangan sampai tema tersebut hanya menjadi jargon dalam spanduk kongres, sementara persoalan mendasar organisasi justru luput dari pembahasan.

Akselerasi semestinya berarti percepatan pembaruan, bukan sekadar percepatan pergantian kepemimpinan. Sementara kedaulatan nasional harus diterjemahkan dalam keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, kemandirian ekonomi, penegakan hukum, penguatan demokrasi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.