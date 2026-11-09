2 Gol Fermin Lopez Bawa Barcelona Taklukkan Atletico Madrid

RADAR BOGOR - Barcelona sukses mencuri tiga poin penting dari markas Atletico Madrid dalam lanjutan pekan ke-12 La Liga 2026/2027.

Sempat dibuat terkejut oleh gol cepat tuan rumah, Blaugrana justru pulang dengan kemenangan 2-1 berkat penampilan gemilang Fermin Lopez.

Bertanding di Stadion Metropolitano, Senin (9/11/2026) dini hari WIB, Barcelona harus bekerja keras untuk membalikkan keadaan.

Atletico sempat memimpin lebih dahulu melalui Giuliano Simeone pada menit ke-10.

Namun, Fermin Lopez muncul sebagai pahlawan kemenangan tim tamu.

Advertisement Gelandang Barcelona tersebut mencetak dua gol pada menit ke-45 dan 66 sekaligus memastikan timnya membawa pulang poin penuh.

Hasil ini menjadi kemenangan krusial bagi Barcelona dalam persaingan papan atas.

Tambahan tiga poin membuat mereka kembali menjaga jarak tiga angka dari pesaing terdekat di puncak klasemen.

Atletico Madrid Kejutkan Barcelona Lewat Gol Cepat

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico Madrid langsung tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan.

Anak asuh Diego Simeone berusaha menekan Barcelona dan tidak memberikan banyak ruang bagi tim tamu untuk mengembangkan permainan.