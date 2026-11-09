Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

2 Gol Fermin Lopez Bawa Barcelona Taklukkan Atletico Madrid

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Fermin Lopez jadi penyelamat Barcelona saat hadapi Atletico Madrid.
Fermin Lopez jadi penyelamat Barcelona saat hadapi Atletico Madrid. (Instagram @fermin)

Advertisement

RADAR BOGOR - Barcelona sukses mencuri tiga poin penting dari markas Atletico Madrid dalam lanjutan pekan ke-12 La Liga 2026/2027.

Sempat dibuat terkejut oleh gol cepat tuan rumah, Blaugrana justru pulang dengan kemenangan 2-1 berkat penampilan gemilang Fermin Lopez.

Bertanding di Stadion Metropolitano, Senin (9/11/2026) dini hari WIB, Barcelona harus bekerja keras untuk membalikkan keadaan.

Advertisement

Baca Juga: Manchester United Comeback Dramatis, Tahan Aston Villa 4-4

Atletico sempat memimpin lebih dahulu melalui Giuliano Simeone pada menit ke-10.

Namun, Fermin Lopez muncul sebagai pahlawan kemenangan tim tamu.

Advertisement

Gelandang Barcelona tersebut mencetak dua gol pada menit ke-45 dan 66 sekaligus memastikan timnya membawa pulang poin penuh.

Hasil ini menjadi kemenangan krusial bagi Barcelona dalam persaingan papan atas.

Tambahan tiga poin membuat mereka kembali menjaga jarak tiga angka dari pesaing terdekat di puncak klasemen.

Atletico Madrid Kejutkan Barcelona Lewat Gol Cepat

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico Madrid langsung tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan.

Anak asuh Diego Simeone berusaha menekan Barcelona dan tidak memberikan banyak ruang bagi tim tamu untuk mengembangkan permainan.

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Barcelona Pesta Tiga Gol ke Gawang Aston Villa, Ini Modal Blaugrana Hadapi Atletico Madrid

Barcelona Pesta Tiga Gol ke Gawang Aston Villa, Ini Modal Blaugrana Hadapi Atletico Madrid

Barcelona menang 3-0 atas Aston Villa di Liga Champions. Lamine Yamal mencetak gol pembuka, sementara Raphinha memborong dua gol.

Hansi Flick Pede Barcelona Sapu Bersih Gelar LaLiga dan Liga Champions

Hansi Flick Pede Barcelona Sapu Bersih Gelar LaLiga dan Liga Champions

Hansi Flick tetap optimistis Barcelona mampu menjuarai LaLiga dan Liga Champions meski baru menelan kekalahan dari PSG dan Real Madrid.

Jelang Lawan Aston Villa, Barcelona Ambil Keputusan Mengejutkan soal 1.200 Ultras

Jelang Lawan Aston Villa, Barcelona Ambil Keputusan Mengejutkan soal 1.200 Ultras

Kelompok suporter fanatik Barcelona diizinkan menonton pertandingan Liga Champions melawan Aston Villa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer