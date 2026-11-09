Manchester United Comeback Dramatis, Tahan Aston Villa 4-4

RADAR BOGOR – Drama delapan gol tersaji di Old Trafford saat Manchester United menjamu Aston Villa dalam lanjutan Premier League 2026/2027.

Sempat tertinggal 0-2 dan kembali tertinggal 2-4, Manchester United berhasil melakukan comeback dramatis untuk memaksakan skor akhir 4-4 melawan Aston Villa.

Duel Manchester United vs Aston Villa berlangsung di Old Trafford, Minggu, 8 November 2026 malam WIB.

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Villa tampil mengejutkan sejak awal pertandingan. Laga baru berjalan kurang dari satu menit, Alysson sudah membawa tim tamu unggul 1-0.

Bola dialirkan ke Alysson di sisi kanan. Ia kemudian melepaskan tembakan yang melewati kaki-kaki Senne Lammens sebelum bersarang di gawang MU.

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Aston Villa menggandakan keunggulan pada menit keempat. Tembakan mendatar Alysson ditepis Lammens, tetapi bola muntah langsung disambar Nicolas Jackson.

MU mendapat peluang memperkecil ketertinggalan melalui penalti pada menit ke-16. Boubacar Kamara melanggar Matheus Cunha di kotak terlarang sehingga wasit menunjuk titik putih.

Bruno Fernandes yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan tenang. Ia mengecoh Zion Suzuki dan membuat skor berubah menjadi 1-2.

Gol tersebut membuat MU semakin agresif. Cunha hampir menyamakan kedudukan lewat tembakan melengkung dari luar kotak penalti, tetapi Suzuki masih mampu melakukan penyelamatan.

Setelah sejumlah peluang, MU akhirnya mencetak gol kedua pada menit ke-44. Umpan tarik Noussair Mazraoui diselesaikan Youri Tielemans untuk mengubah skor menjadi 2-2.