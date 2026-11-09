Juventus Ditahan Fiorentina 2-2, Gol Bremer Selamatkan Bianconeri

RADAR BOGOR – Juventus gagal membawa pulang kemenangan saat bertandang ke markas Fiorentina pada pekan ke-11 Liga Italia 2026/2027. Kedua tim harus berbagi poin setelah bermain imbang 2-2.

Duel Fiorentina vs Juventus berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Senin, 9 November 2026 dini hari WIB.

Fiorentina langsung memberikan kejutan untuk Juventus. Laga baru berjalan empat menit, tuan rumah sudah membuka keunggulan melalui Mateo Pellegrino.

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Pellegrino memanfaatkan assist Poet untuk membobol gawang Juventus yang dikawal lini belakang Bianconeri.

Juventus Bangkit, Woltemade Samakan Skor

Advertisement Juventus kemudian meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyeimbang. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-32.

Randal Kolo Muani melakukan penetrasi ke kotak penalti Fiorentina sebelum mengirimkan umpan yang kemudian diselesaikan Nick Woltemade menjadi gol.

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Skor berubah menjadi 1-1 dan bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Fiorentina kembali mengambil kendali. Tuan rumah berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-54 melalui Alieu Njie.

Njie memanfaatkan kemelut di depan gawang Juventus untuk membawa Fiorentina kembali unggul 2-1.