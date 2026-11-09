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Olahraga

Juventus Ditahan Fiorentina 2-2, Gol Bremer Selamatkan Bianconeri

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Fransisco Conceciao soroti penyelesaian akhir saat Juventus kalahkan Frosinone. (Facebook Juventus)
Fransisco Conceciao soroti penyelesaian akhir saat Juventus kalahkan Frosinone. (Foto: Facebook Juventus)

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RADAR BOGOR – Juventus gagal membawa pulang kemenangan saat bertandang ke markas Fiorentina pada pekan ke-11 Liga Italia 2026/2027. Kedua tim harus berbagi poin setelah bermain imbang 2-2.

Duel Fiorentina vs Juventus berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Senin, 9 November 2026 dini hari WIB.

Fiorentina langsung memberikan kejutan untuk Juventus. Laga baru berjalan empat menit, tuan rumah sudah membuka keunggulan melalui Mateo Pellegrino.

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Pellegrino memanfaatkan assist Poet untuk membobol gawang Juventus yang dikawal lini belakang Bianconeri.

Juventus Bangkit, Woltemade Samakan Skor

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Juventus kemudian meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyeimbang. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-32.

Randal Kolo Muani melakukan penetrasi ke kotak penalti Fiorentina sebelum mengirimkan umpan yang kemudian diselesaikan Nick Woltemade menjadi gol.

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Skor berubah menjadi 1-1 dan bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Fiorentina kembali mengambil kendali. Tuan rumah berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-54 melalui Alieu Njie.

Njie memanfaatkan kemelut di depan gawang Juventus untuk membawa Fiorentina kembali unggul 2-1.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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