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Olahraga

Timnas Spanyol Panggil Bek Muda Como Jacobo Ramon, Ini Jadwal Lawan Ceko dan Inggris

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Penulis: Yosep Awaludin
Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, memanggil bek muda Como, Jacobo Ramon, untuk memperkuat La Roja dalam lanjutan UEFA Nations League November 2026.(Foto: DeFodi/ Getty Images)
Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, memanggil bek muda Como, Jacobo Ramon, untuk memperkuat La Roja dalam lanjutan UEFA Nations League November 2026.(Foto: DeFodi/ Getty Images)

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RADAR BOGOR – Bek muda Como, Jacobo Ramon, mendapat kesempatan mencatatkan debut bersama Timnas Spanyol. 

Namanya masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente untuk menghadapi dua laga terakhir fase grup UEFA Nations League pada November 2026.

Pemanggilan tersebut menjadi perhatian karena Ramon dinilai mampu menunjukkan perkembangan menjanjikan selama memperkuat Como di kompetisi Serie A.

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Penampilan apiknya bersama klub Italia itu membuat De la Fuente memberikan kesempatan kepada pemain muda tersebut untuk merasakan persaingan di level Timnas Spanyol.

Masuknya Ramon juga berkaitan dengan perubahan komposisi lini belakang La Roja. Bek Barcelona, Eric Garcia, dipastikan tidak dapat memperkuat Spanyol karena mengalami cedera. 

Kondisi tersebut membuat De la Fuente membutuhkan tambahan amunisi di sektor pertahanan, khususnya posisi bek tengah.

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Ramon nantinya akan bergabung dengan sejumlah pemain bertahan yang lebih dahulu menjadi bagian dari skuad Spanyol, di antaranya Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, dan Dean Huijsen.

Di sisi lain, De la Fuente menjelaskan bahwa Marc Pubill, pemain Atletico Madrid, lebih diproyeksikan untuk mengisi posisi bek sayap dibandingkan sebagai bek tengah.

Jacobo Ramon Bersinar Bersama Como

Keputusan De la Fuente memasukkan Jacobo Ramon ke dalam skuad Spanyol bukan tanpa alasan.

Bek muda tersebut dinilai memperlihatkan performa konsisten bersama Como sehingga dianggap pantas memperoleh kesempatan memperkuat tim senior.

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Editor : Yosep Awaludin
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