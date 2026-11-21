RADAR BOGOR - Manchester City menghadapi ujian penting saat menjamu Fulham pada pekan ke-11 Premier League 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Etihad, Sabtu 21 November 2026 pukul 19.30 WIB, The Citizens mengusung misi bangkit setelah terpuruk dalam tiga pertandingan liga terakhir.

Situasi ini, tentu bukan kondisi yang diharapkan pasukan Enzo Maresca.

Setelah mengawali kompetisi dengan tujuh kemenangan beruntun, performa Manchester City justru mengalami penurunan drastis.

Mereka secara beruntun harus mengakui keunggulan Aston Villa dengan skor 1-2, kalah 0-1 dari Brighton di kandang sendiri, lalu dipaksa menyerah 1-3 oleh Nottingham Forest.

Advertisement Kekalahan terakhir terasa semakin menyakitkan karena Manchester City sebenarnya mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 78 persen.

Namun, dominasi tersebut gagal dikonversi menjadi hasil positif.

Akibat rentetan hasil buruk itu, Manchester City kini menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 21 poin.

Mereka tertinggal enam angka dari Arsenal yang berada di puncak klasemen.

Fulham Datang dengan Modal Positif

Di sisi lain, Fulham bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.