RADAR BOGOR – Pembangunan gedung baru Kantor Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor mulai memasuki tahap akhir.

Meski waktu pengerjaan semakin terbatas, pihak kontraktor optimistis proyek senilai Rp12,388 miliar tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari batas akhir kontrak, yakni 23 Desember 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat 20 November 2026, pengerjaan gedung utama yang terdiri dari tiga lantai sudah memasuki tahap penyelesaian.

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Aktivitas konstruksi kini lebih difokuskan pada sejumlah pekerjaan finishing, terutama di lantai tiga.

Pihak pelaksana menyebut progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 80 persen.

Advertisement Berbagai upaya dilakukan untuk mengejar target penyelesaian, termasuk mengoptimalkan pekerjaan hingga siang dan malam.

Basri dari CV Selaras Abadi Utama mengatakan, pihaknya berupaya agar seluruh pekerjaan dapat rampung pada pertengahan Desember 2026, sebelum tenggat waktu dalam kontrak berakhir.

"Target kami pada pertengahan Desember nanti seluruh pekerjaan sudah bisa diselesaikan. Karena itu, waktu yang tersisa akan kami maksimalkan agar pembangunan berjalan sesuai rencana," ujar Basri.

Finishing Gedung Utama Jadi Fokus Pekerjaan

Basri menjelaskan, pekerjaan yang masih berlangsung saat ini sebagian besar merupakan tahap penyelesaian gedung utama.

Beberapa di antaranya meliputi pemasangan dinding, plafon, serta pekerjaan finishing lainnya.