Bournemouth Tantang Nottingham Forest, Duel Panas di Vitality Stadium
RADAR BOGOR - Ambisi meraih poin penuh akan mewarnai duel AFC Bournemouth kontra Nottingham Forest pada pekan ke-11 Premier League 2026/2027.
Bermain di Vitality Stadium, Sabtu 21 November 2026 pukul 22.00 WIB, kedua tim sama-sama mengincar hasil positif demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Bournemouth punya keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.
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Namun, Nottingham Forest datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sukses menumbangkan Manchester City dengan skor 3-1 sebelum jeda internasional.
Pertemuan ini pun diprediksi berlangsung sengit.
Bournemouth ingin menjaga konsistensi di papan atas.
Sedangkan, Forest berambisi melanjutkan kebangkitan untuk menjauh dari zona bawah klasemen.
Bournemouth Incar Kemenangan di Kandang
AFC Bournemouth menatap pertandingan ini dengan modal cukup menjanjikan.
Hingga pekan ke-10, tim besutan Marco Rose tersebut menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 15 poin.
Dari 10 pertandingan, Bournemouth telah membukukan 16 gol dan kebobolan 14 kali.
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