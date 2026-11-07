Karburator Honda Supra Semburkan Udara saat Diengkol? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

RADAR BOGOR – Pemilik Honda Supra mungkin pernah mengalami kondisi mesin sulit dihidupkan meski pedal kick starter sudah diinjak berulang kali. Salah satu gejala yang patut diwaspadai adalah munculnya semburan udara, bahkan percikan bensin, dari bagian moncong karburator.

Kondisi tersebut dikenal sebagai backfire atau semburan balik pada saluran masuk. Masalah ini tidak selalu disebabkan karburator Honda Supra kotor, tetapi bisa berkaitan dengan gangguan pada sistem katup di bagian kepala silinder.

Dalam kondisi normal, karburator bertugas mencampurkan udara dan bahan bakar sebelum dialirkan menuju ruang bakar Honda Supra.

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Namun, ketika katup masuk tidak menutup sempurna, tekanan dari dalam silinder dapat kembali keluar melalui saluran intake hingga mencapai karburator.

Kasus tersebut pernah dibahas dalam ulasan perbaikan di kanal YouTube BENGKEL SIMPANG TIGA. Hasil pemeriksaan pada salah satu unit Honda Supra menunjukkan adanya kerak karbon pada katup masuk, endapan di saluran buang, serta persoalan pada posisi poros noken as.

Advertisement Lantas, apa saja penyebab karburator Honda Supra menyemburkan udara saat diengkol dan bagaimana cara mengatasinya?

4 Penyebab Kompresi Mesin Honda Supra Keluar Melalui Karburator

1. Katup Masuk Tidak Menutup Sempurna

Pada mesin empat langkah, katup masuk dan katup buang memiliki waktu kerja yang berbeda. Saat piston bergerak naik dalam langkah kompresi, kedua katup seharusnya tertutup agar tekanan di ruang bakar tetap terjaga.

Jika katup masuk mengalami kebocoran, sebagian tekanan kompresi dapat lolos kembali menuju intake manifold. Aliran udara bertekanan tersebut kemudian bergerak ke arah karburator.

Inilah salah satu penyebab munculnya semburan udara ketika pedal kick starter diinjak. Kebocoran kompresi juga membuat tekanan di dalam silinder tidak mencukupi untuk mendukung proses pembakaran.