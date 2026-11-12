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Otomotif

Pesaing Motor Adventure 250 cc Hadir, Beta RE 330 Bawa Mesin 330 cc dan ABS

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Penulis: Yosep Awaludin
Motor adventure terbaru asal italia ini mengusung mesin satu silinder 330 cc, transmisi manual 6-percepatan, serta kombinasi roda 21 inci di depan dan 18 inci di belakang. (Foto: Google)
Motor adventure terbaru asal italia ini mengusung mesin satu silinder 330 cc, transmisi manual 6-percepatan, serta kombinasi roda 21 inci di depan dan 18 inci di belakang. (Foto: Google)

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RADAR BOGOR – Persaingan di segmen motor adventure kelas menengah semakin menarik dengan hadirnya model baru dari pabrikan asal Italia, Beta.

Dalam ajang pameran otomotif EICMA 2026, Beta memperkenalkan RE 330, motor adventure bermesin 330 cc yang dirancang untuk mendukung mobilitas sehari-hari hingga menjelajahi medan jalan yang lebih menantang.

Dikutip dari kanal YouTube @MaxTremo58, Beta RE 330 mengusung karakter motor petualang dengan kombinasi roda depan berukuran 21 inci dan roda belakang 18 inci.

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Konfigurasi tersebut menjadi salah satu ciri khas motor adventure yang dirancang agar mampu melintasi berbagai kondisi permukaan jalan, termasuk jalur tanah.

Meski sudah diperlihatkan kepada publik, motor yang dipajang dalam pameran EICMA 2026 tersebut masih berstatus praproduksi.

Karena itu, sejumlah komponen dan detail teknis masih memungkinkan mengalami penyesuaian sebelum memasuki tahap produksi final.

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Mesin Satu Silinder 330 cc, Gunakan Transmisi 6 Percepatan

Dari sektor dapur pacu, Beta RE 330 dibekali mesin satu silinder berkapasitas 330 cc yang sudah menggunakan sistem pendingin cairan.

Tenaga dari mesin tersebut disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan.

Sayangnya, pabrikan belum merilis informasi resmi mengenai besaran tenaga maupun torsi yang mampu dihasilkan mesin tersebut.

Detail karakter performanya baru akan diketahui setelah Beta mengumumkan spesifikasi lengkap yang dijadwalkan berlangsung pada musim semi 2027.

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Editor : Yosep Awaludin
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