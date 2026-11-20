RADAR BOGOR – Tarikan mobil mendadak terasa berat, konsumsi bahan bakar semakin boros, atau lampu check engine tiba-tiba menyala di dashboard?

Kondisi seperti ini kerap membuat pemilik mobil khawatir, terutama ketika sedang berkendara.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui dan menangani gangguan pada sistem elektronik mesin, memeriksa ECU (Electronic Control Unit).

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Komponen ini berperan penting dalam mengatur berbagai kerja mesin berdasarkan informasi dari sensor-sensor kendaraan.

Mekanik Room Technology, Okky Ananda membagikan, 3 cara reset ECU secara manual yang dapat diterapkan pada sejumlah model Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Toyota Rush, dan Daihatsu Terios, khususnya dengan memperhatikan kesesuaian tahun produksi serta tipe kendaraan.

Advertisement Menurut Okky, proses reset dapat dilakukan tanpa bantuan engine scanner.

Ada dua metode yang memanfaatkan komponen kelistrikan, sementara cara lainnya menggunakan kombinasi kunci kontak.

1. Lepas Kabel Aki Selama Beberapa Menit

Cara pertama terbilang sederhana karena pemilik mobil hanya perlu melepas salah satu terminal aki.

Okky menjelaskan, pemilik kendaraan bisa melepaskan kabel pada kutub negatif atau positif aki.

Namun, ia menyontohkan penggunaan terminal negatif sebagai langkah reset ECU.