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Pendidikan

Kebahagiaan Tak Selalu tentang Memiliki, tetapi Juga Memberi

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Harlan Bestari Bengardi
Harlan Bestari Bengardi

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RADAR BOGOR - Bersyukur atas hal-hal sederhana dan berbagi dengan sesama, menjadi cara menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.

Ada banyak hal sederhana dalam hidup yang kerap luput dari perhatian. 

Padahal, di balik setiap pagi yang menyapa, udara yang masih bisa dihirup, hingga kesempatan untuk kembali menjalani hari, tersimpan begitu banyak alasan untuk bersyukur.

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Sejak sebelum memejamkan mata hingga kembali terbangun, kehidupan selalu menghadirkan kebahagiaan dalam berbagai bentuk. 

Sayangnya, kesibukan dan keinginan untuk mendapatkan lebih sering kali membuat kita lupa menikmati apa yang sebenarnya sudah dimiliki.

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Padahal, masih bisa menghirup udara hari ini, membuka mata saat pagi datang, dan menjalani aktivitas seperti biasa merupakan anugerah yang tidak selalu disadari nilainya.

Menemukan Kebahagiaan dari Hal Sederhana

Kebahagiaan tidak selalu hadir melalui sesuatu yang besar, mewah, atau istimewa. 

Terkadang, kebahagiaan justru tumbuh dari hal-hal kecil yang kita alami setiap hari.

Rasa syukur menjadi salah satu kunci untuk menyadari bahwa hidup bukan semata-mata tentang apa yang belum kita miliki, melainkan juga tentang menghargai segala sesuatu yang telah diberikan.

Ketika mampu mensyukuri hal-hal sederhana, hati menjadi lebih lapang. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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