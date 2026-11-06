5 Strategi Mengendalikan Otak agar Tak Dikuasai Ponsel

RADAR BOGOR - Niat awal hanya membuka Ponsel untuk membalas satu pesan.

Tapi, tanpa terasa, seseorang justru menghabiskan puluhan menit untuk melihat video pendek, membaca komentar, hingga berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya.

Ketika layar akhirnya ditutup, waktu sudah banyak terpakai.

Advertisement Anehnya, pekerjaan utama belum terselesaikan dan pikiran justru terasa semakin lelah.

Baca Juga: 5 Cara Tidur Lebih Berkualitas agar Bangun Segar

Situasi seperti ini, semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari.

Advertisement Ponsel yang semestinya menjadi alat untuk membantu aktivitas, justru kerap menyita perhatian dan mengganggu konsentrasi.

Bukan semata-mata karena kurang disiplin, kebiasaan tersebut juga berkaitan dengan cara otak merespons rangsangan dan penghargaan instan.

Notifikasi, konten baru, serta informasi yang terus berganti membuat seseorang terdorong untuk kembali memeriksa layar.

Praktisi pendidikan yang juga Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad, mengingatkan pentingnya kesadaran dalam mengelola penggunaan teknologi.

Menurutnya, seseorang perlu mengambil kembali kendali atas perhatiannya agar tidak terus-menerus mengikuti dorongan yang muncul dari perangkat digital.